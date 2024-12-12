В Кабмине занялись вопросом возвращения украинцев из Германии, выехавших во время войны

Так, по его словам, правительство "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые выехали в первые дни войны или после нее".

"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей", - сказал Шмыгаль.

Киев также уже обсудил технические детали возвращения с правительством Германии.

"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - добавил глава украинского правительства.