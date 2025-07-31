В уряді запропонували рішення для системної проблеми з пенсіями

Пенсії за рішеннями суду виплачуватимуть окремо

Новий законопроєкт передбачає зміни до кількох українських законів, які мають забезпечити виплати пенсій за рішеннями судів через окреме фінансування. Згідно з документом, у бюджеті Пенсійного фонду щороку мають закладати спеціальний напрям для цих потреб.

Ініціатива покликана вирішити одну з ключових проблем, яку неодноразово піднімав Європейський суд з прав людини, - тривале невиконання рішень національних судів, де відповідачем виступає держава. Через це громадяни не отримують належних їм пенсій навіть після виграного суду.

Проблема тягнеться роками

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, на сьогодні мають місце різні підходи до виконання рішень судів про виплати перерахованої пенсії за період з дати, яка передує даті набрання чинності рішенням суду.

Так, перераховані пенсії за час, що минув, здійснюється за черговістю дати надходження рішення суду на виконання до Пенсійного фонду України

Заборгованість з пенсійних виплат за рішеннями суду, що набрали законної сили, виплачено у період до 19 листопада 2020 року.

Нині пенсії, призначені за спеціальними законами (для військових, чорнобильців, держслужбовців тощо), фінансуються з держбюджету. Це створює додаткові труднощі: затримки у виплатах, накопичення боргів та порушення прав громадян.

Що саме пропонується змінити

Законопроєктом передбачено внести відповідні доповнення до таких законів:

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

"Про прокуратуру"

"Про державну службу"

Усі зміни мають на меті забезпечити стабільне фінансування пенсійних сум, які присуджено судами, окремою бюджетною статтею Пенсійного фонду України.

Навіщо це потрібно

Як пояснюють автори ініціативи, новий підхід дозволить виконувати судові рішення вчасно, зменшити кількість боргів та підвищити довіру громадян до пенсійної системи. Це також стане відповіддю на критику з боку міжнародних інституцій і наблизить Україну до європейських стандартів правосуддя.

Раніше Європейський суд з прав людини у справі "Іванов проти України" та "Бурмич та інші проти України" неодноразово вказував на відсутність ефективних механізмів виконання судових рішень в Україні. Законопроєкт має стати кроком до вирішення цієї системної проблеми.