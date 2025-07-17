Українським пенсіонерам повернуть 85 млрд гривень. Але не одразу

Кабінет міністрів України запровадив єдиний механізм виплати пенсій і доплат, призначених за судовими рішеннями. Це має поступово розв’язати проблему накопичених боргів та виконати рішення Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Сотні тисяч рішень та мільярдні борги

Як зазначається в повідомленні, проблема невиконання судових рішень щодо пенсій тягнеться роками. За останні п’ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів - до 758 тисяч. Загальний борг за цими зобов’язаннями становить майже 85 мільярдів гривень.

Наразі виплачують кошти лише за тими рішеннями, які набрали чинності до листопада 2020 року. Такий підхід викликає критичні зауваження з боку міжнародних інституцій, зокрема ЄСПЛ і Ради Європи.

Єдиний підхід до всіх виплат

Новий порядок встановлює чіткі правила: як для поточних, так і для ретроспективних рішень (за минулі періоди). Тепер усі виплати будуть проводитись щомісяця пропорційно до передбачених у бюджеті Пенсійного фонду коштів.

Уперше також розділять витрати за джерелами фінансування: частину покриватимуть із держбюджету, іншу - за рахунок страхових внесків. Це дозволить уникнути плутанини та встановити чіткі фінансові межі відповідальності.

Щомісячні перерахунки

За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, нові правила дадуть змогу людям щомісяця отримувати хоч і часткову, але стабільну компенсацію за рішеннями судів. Водночас громадяни зможуть відслідковувати обсяг заборгованості та динаміку виплат.

Плани видатків Пенсійного фонду включатимуть ці витрати окремо, що дозволить запровадити більш передбачувану систему виконання зобов’язань перед людьми.

Електронний облік і публічний контроль

Постанова передбачає створення електронного реєстру судових рішень. Інформація про них буде доступною в особистому кабінеті людини на порталі ПФУ, а загальні дані - оприлюднюватимуться на дашборді у відкритому доступі.

Це дозволить посилити контроль і з боку громадськості, і з боку міжнародних партнерів. Технічна підготовка до запуску системи вже триває.

Постанова вже набула чинності, наразі триває технічна підготовка до її впровадження, повідомили в міністерстві.

"Очікується, що прийняття постанови сприятиме більш прозорому виконанню рішень Європейського суду з прав людини - міжнародному зобов’язанню України як члена Ради Європи", - заявили в Мінсоцполітики.