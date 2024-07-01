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В уряді визначилися з індексацією пенсій на найближчі роки

Фото: індексація пенсій в Україні планується 1 березня (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 28 червня 2024 року № 751.

Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".

Також уряд планує такі заходи:

  • упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості  та  визначення  єдиних  підходів  до  нарахування  страхових пенсій для всіх категорій громадян,
  • виконання  рішень  суду  з  пенсійних  виплат  та  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;
  • забезпечення  виплати  пенсій  особам,  які  проживали  на  окупованих територіях, після деокупації таких територій.

 

Нагадаємо, 1 березня 2024 року в Україні провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.

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