В правительстве определились с индексацией пенсий на ближайшие годы

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет производиться каждый год с 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 28 июня 2024 года № 751.
Согласно документу, планируется "обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных согласно законодательным актам, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта".
Также правительство планирует следующие меры:
Напомним, 1 марта 2024 года в Украине была проведена плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В результате средняя пенсия выросла на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.