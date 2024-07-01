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В правительстве определились с индексацией пенсий на ближайшие годы

Фото: индексация пенсий в Украине планируется 1 марта (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет производиться каждый год с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 28 июня 2024 года № 751.

Согласно документу, планируется "обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных согласно законодательным актам, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта".

Также правительство планирует следующие меры:

  • упорядочение системы пенсионного обеспечения с целью усиления ее справедливости и определения единых подходов к начислению страховых пенсий для всех категорий граждан,
  • выполнение решений суда по пенсионным выплатам и погашение задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда;
  • обеспечение выплаты пенсий лицам, проживавшим на оккупированных территориях, после деоккупации таких территорий.

 

Напомним, 1 марта 2024 года в Украине была проведена плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В результате средняя пенсия выросла на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.

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