В уряді Вірменії звинуватили росЗМІ в розв'язанні гібридної війни

Глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни. Найгірші пропагандисти в Росії, на його думку, є саме вірмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави апарату прем'єр-міністра Вірменії.

"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", – написав Арутюнян.

Глава апарату прем'єр-міністра навів фейк, коли російські пропагандисти заявили про те, що 20 вересня протестувальникам в Єревані вдалось увірватись в будівлю уряду, де їх "зустріли американські десантники".

Як відзначив Арутюнян, в той день ніхто з протестувальників не штурмував уряд й у ж тим паче "жодного американського десантника там не було".

"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габріелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергєй Кургінян, Андранік Мігранян тощо", - додав він.

Що передувало

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію.

Народ Вірменії виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести, а операція Азербайджану завершилася за день.

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