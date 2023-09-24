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В правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны

Воскресенье 24 сентября 2023 12:39
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В правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны Фото: в правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны (facebook.com/arayik.harutyunyan)
Автор: Сергей Пышкин

Глава правительства аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны. Худшие пропагандисты в России, на его мнение, именно армяне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы аппарата премьер-министра Армении.

"Кажется, в гибридной войне, развязанной российскими СМИ против Армении, обещания были как в известной сказке: тому, кто скажет самую большую ложь, достанется половина дворца/Кремля", - написал Арутюнян.

Глава аппарата премьер-министра привел фейк, когда российские пропагандисты заявили о том, что 20 сентября протестующим в Ереване удалось ворваться в здание правительства, где их "встретили американские десантники".

Как отметил Арутюнян, в тот день никто из протестующих не штурмовал правительство и тем более "ни одного американского десантника там не было".

"Как так случилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриэлянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и т.д.", - добавил он.

Что предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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