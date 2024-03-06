В уряді України назвали умови для обмеження експорту продовольства до ЄС

Качка повідомив, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також необхідно заборонити експорт російської продукції, яка все ще надходить у блок через Білорусь та країни Балтії.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС - це те, що нам усім потрібне", - сказав Качка. Але він додав: "Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія".

Нові обмеження

Качка заявив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем: запровадити обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня та дозволити окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту до інших країн.

Він визнав, що виробництво цукру в Україні зросло до 500 тисяч тонн у період з 2022 до минулого року: "Те, наскільки швидко це було зроблено, може налякати всіх".

Київ також нещодавно погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не дорогою через сусідні країни, щоб знизити напруженість.

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх п'яти сусідніх країн-членів ЄС. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекордний обсяг - 15 млн тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Тому ми маємо великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини в виробництві ЄС", - сказав Качка.

Позиція Польщі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року ЄС зняв тарифи на український імпорт. За попереднього уряду Варшава ввела односторонню заборону в порушення торгових правил ЄС, а протести, які тривають останніми тижнями, змусили прем'єр-міністра Дональда Туска добиватися від Брюсселя винятків і продовжувати дотримуватися обмежень. "Нам необхідно знайти рішення, яке ефективно захистить польський та європейський ринки від нерівної конкуренції", - заявив Туск 4 березня під час візиту до Литви.

Він погодився з необхідністю заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі. Туск заявив, що обмеження на рівні всього блоку будуть ефективнішими після того, як Латвія нещодавно запровадила загальнонаціональну заборону на російський імпорт. Однак домогтися заборони на рівні всього ЄС буде складно, оскільки деякі держави-члени виступають проти такого кроку через побоювання, що він дестабілізує глобальні ринки і посилить економічну та соціальну кризу в країнах, що розвиваються. Експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50% до 1,5 млн тонн у період з 2022 по 2023 рік.

Російський слід

Качка звинуватив Москву у розпалюванні протестів у Польщі. Це звинувачення також висунув комісар ЄС із торгівлі Валдіс Домбровскіс. Качка заявив, що Москва "виразно" стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг із українським зерном, який їм вдалося перевернути та висипати вантаж. Росіяни "замішані у випадках вандалізму чи диверсій, які можна розглядати як ворожі стосовно України загалом", сказав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня назвав блокаду польського кордону "безглуздим", оскільки 90% української аграрної продукції йде морем. "Абсурд цієї ситуації у тому, що Польща втрачає більше, ніж Україна", - сказав він. Українські та польські офіційні особи збираються знову зустрітися 11 березня, щоб вирішити суперечку до кінця місяця.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що його міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти: цукор, м'ясо птиці, яйця, ягоди, мед, яблучний сік, олію.

У Києві вже заявили, що не згодні на розширений список.