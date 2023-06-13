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В правительстве создали новую должность по вопросам восстановления Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 13 июня 2023 15:56
В правительстве создали новую должность по вопросам восстановления Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Работаем также над созданием архитектуры восстановления. В Правительстве создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Создано соответствующее Министерство и Государственное агентство", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Шмыгаль объяснил, что программа восстановления является приоритетом для государства и всех нас.

"Поэтому сегодня Правительство принимает решение о продолжении этой работы: мы создаем в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению", - сказал премьер-министр.

По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также формирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.

Разрушение в Украине из-за агрессии РФ

В марте сообщалось, что Россия совершила более 40,5 тысяч обстрелов и из-за этого было разрушено более 152 тысяч жилых домов.

Также сообщалось, что ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивается по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Восстановление Украины

Минцифры анонсировало программу "Восстановление" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Также Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и действующими требованиями европейского законодательства.

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