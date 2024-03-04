В уряді сподіваються, що Україна стане членом ЄС негайно після перемоги у війні

"У мене є велике сподівання, що політичне рішення про вступ України (до ЄС, - ред.) буде прийняте негайно після нашої перемоги. Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось формальностей, щоб Україна зробила домашню роботу. Ми її зробимо, ми виконуємо всі наші зобовязання. І з вдячністю відносимося до авансових кроків", - зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна виконає домашню роботу за два роки.

"Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни. Домашню роботу ми зробимо за два роки", - заявив він.

Вступ України в ЄС

8 листопада минулого року Єврокомісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, Будапешт не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати сім умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат".

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