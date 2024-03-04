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В правительстве надеются, что Украина станет членом ЕС немедленно после победы в войне

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Украина станет членом Европейского союза сразу после победы в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы правительства.

"У меня есть большая надежда, что политическое решение о вступлении Украины (в ЕС, - ред.) будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то формальностей, чтобы Украина сделала домашнюю работу. Мы ее сделаем, мы выполняем все наши обязательства. И с благодарностью относимся к авансовым шагам", - отметил он. 

Шмыгаль добавил, что Украина выполнит домашнюю работу за два года. 

"Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", - заявил он.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября прошлого года Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) на пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявлял тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить семь условий.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат".

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Денис ШмыгальВступление в ЕС