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В уряді Сербії закликали запровадити санкції проти РФ

Фото: міністр економіки Сербії Раді Башта (instagram.com/rade.basta/)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр економіки Сербії Раде Башта закликав уряд країни ввести санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Башта в Instagram.

"Наша країна вже платить величезну ціну за невиконання санкцій проти Росії, і це стає нестерпним. Я, як міністр економіки, дивлюся, який тиск чиниться на президента Сербії Александра Вучича, а ми мовчимо, я не можу цього прийняти", - написав він.

Міністр виступив за введення санкцій проти РФ.

"Я за введення санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті державних і національних інтересів і абсолютно впевнений у ньому. Ось чому я прошу уряд Сербії і всіх міністрів висловитися з цього питання", - додав він.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Додамо також, що на початку березня Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.

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