В уряді розповіли, якою буде нова пенсійна система після реформи

Головна мета - стабільна система, а не разові підвищення

За словами міністра, нинішня пенсійна система потребує повного оновлення. У Мінсоцполітики вже розробляють нову модель, яка має забезпечити фінансову стабільність у довгостроковій перспективі та дозволити підвищити мінімальні пенсії.

"Ми працюємо над тим, щоб це не було разове підвищення. Йдеться про побудову фінансово стійкої пенсійної системи, яка гарантує гідний рівень забезпечення для всіх", - зазначив Улютін.

Змін зазнають усі частини системи

Міністр підкреслив, що зміни необхідно провести не лише в солідарній системі, а й у сфері спеціальних пенсій. За його словами, пільгові та спеціальні виплати створюють дисбаланс і фінансовий тиск на Пенсійний фонд.

"Потрібно замінити спеціальні пенсії на професійні. Ми маємо чітко визначити, хто фінансуватиме цю професійну складову, щоб уникнути додаткового навантаження на держбюджет", - пояснив очільник Мінсоцполітики.

В Україні хочуть запровадити накопичувальну частину

Окремо міністр наголосив на необхідності впровадження накопичувальної складової пенсійної системи. Йдеться про добровільну модель, яка дасть громадянам змогу накопичувати кошти на старість без ризику для публічних фінансів.

"Обов’язкова накопичувальна система наразі неможлива, адже немає стабільних джерел фінансування. Тому ми розглядаємо добровільний механізм, який дозволить людям поступово накопичувати власні пенсійні заощадження", - підсумував Улютін.