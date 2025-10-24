В правительстве рассказали, какой будет новая пенсионная система после реформы

Главная цель - стабильная система, а не разовые повышения

По словам министра, нынешняя пенсионная система нуждается в полном обновлении. В Минсоцполитики уже разрабатывают новую модель, которая должна обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе и позволить повысить минимальные пенсии.

"Мы работаем над тем, чтобы это не было разовое повышение. Речь идет о построении финансово устойчивой пенсионной системы, которая гарантирует достойный уровень обеспечения для всех", - отметил Улютин.

Изменениям подвергнутся все части системы

Министр подчеркнул, что изменения необходимо провести не только в солидарной системе, но и в сфере специальных пенсий. По его словам, льготные и специальные выплаты создают дисбаланс и финансовое давление на Пенсионный фонд.

"Нужно заменить специальные пенсии на профессиональные. Мы должны четко определить, кто будет финансировать эту профессиональную составляющую, чтобы избежать дополнительной нагрузки на госбюджет", - пояснил глава Минсоцполитики.

В Украине хотят ввести накопительную часть

Отдельно министр отметил необходимость внедрения накопительной составляющей пенсионной системы. Речь идет о добровольной модели, которая даст гражданам возможность накапливать средства на старость без риска для публичных финансов.

"Обязательная накопительная система пока невозможна, ведь нет стабильных источников финансирования. Поэтому мы рассматриваем добровольный механизм, который позволит людям постепенно накапливать собственные пенсионные сбережения", - подытожил Улютин.