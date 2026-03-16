В уряді розкрили, як Україна хоче отримати конкретну дату вступу в ЄС

"Те, що ми чули від Урсули фон дер Ляйєн, це абсолютно нормальна позиція, що вона не може говорити про дату. І це, до речі, абсолютно нормальна заява від президента Європейської комісії, тому що ці переговори про вступ ми ведемо із державами-членами Європейського Союзу", - зазначив Качка.

Він додав, що Європейська комісія тут виступає як ad hoc інституція, яка діє від імені держав-членів.

"Поки всі держави-члени Європейського Союзу не погодяться на певну дату, Комісія взагалі не може в таких категоріях говорити. Я думаю, що ця дискусія має тривати далі, доти, доки ця дата не з'явиться", - пояснив віце-прем'єр.

За його словами, активне впровадження реформ у сфері верховенства права може створити більш оптимістичну атмосферу для прискорення процесу.

"Але якщо ми будемо більш амбітні по реформах у сфері верховенства права, це створить більш оптимістичну атмосферу", - додав Качка.