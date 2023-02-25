В уряді розглянули реформу військово-лікарської комісії: деталі

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль обговорив процес реформи на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері.

"Наша мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", - пояснив прем’єр-міністр.

Також він звернув увагу на отримання довідки про обставини поранення з військової частини. Цю послугу планують зробити в цифровому форматі, а також розглянуть можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу". Уряд заявляє, що ця реформа стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії.