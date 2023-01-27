В уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів

Документом пропонується припинити виплату пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);

за державну зраду (стаття 111);

за колабораційну діяльність (частини третя - восьма статті 111-1).

Також пенсії пропонується не виплачувати особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук.

Згідно з проектом, виплата пенсій буде поновлена після відбування покарання, але на загальних підставах відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Пенсії за особливі заслуги та довічне грошового утримання судді у відставці виплачуватися не будуть.