В уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів

Засуджені за злочини проти національної безпеки України, а також ті, хто переховуються від органів слідства та суду, можуть бути позбавлені пенсій. Проект закону розробило Міністерство соціальної політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документом пропонується припинити виплату пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, а саме:
Також пенсії пропонується не виплачувати особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук.
Згідно з проектом, виплата пенсій буде поновлена після відбування покарання, але на загальних підставах відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Пенсії за особливі заслуги та довічне грошового утримання судді у відставці виплачуватися не будуть.
Нагадаємо, з лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.