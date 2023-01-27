В Кабмине предлагают лишить пенсий госизменников и коллаборантов

Документом предлагается прекратить выплату пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение уголовных правонарушений, а именно:

за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Криминального кодекса Украины);

за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);

за государственную измену (статья 111);

за коллаборационную деятельность (части третья - восьмая статьи 111-1).

Также пенсии предлагается не выплачивать лицам, подозреваемым, обвиняемым (подсудимым) в совершении криминального правонарушения против национальной безопасности Украины, местонахождение которых неизвестно или которые скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявлены в розыск.

Согласно проекту, выплата пенсий будет возобновлена после отбывания наказания, но на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсии за особые заслуги и пожизненное содержание судьи в отставке выплачиваться не будут.