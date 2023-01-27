В Кабмине предлагают лишить пенсий госизменников и коллаборантов

Осужденные за преступления против национальной безопасности Украины, а также скрывающиеся от органов следствия и суда могут быть лишены пенсий. Проект закона разработало Министерство социальной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документом предлагается прекратить выплату пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение уголовных правонарушений, а именно:
Также пенсии предлагается не выплачивать лицам, подозреваемым, обвиняемым (подсудимым) в совершении криминального правонарушения против национальной безопасности Украины, местонахождение которых неизвестно или которые скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявлены в розыск.
Согласно проекту, выплата пенсий будет возобновлена после отбывания наказания, но на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсии за особые заслуги и пожизненное содержание судьи в отставке выплачиваться не будут.
Напомним, с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационизма.