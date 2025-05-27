В уряді пояснили стрибок зарплат в Україні

Так, за даними Держстату у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21473 гривень (на 23,1% більше порівняно з 2023 роком), в ІV кварталі 2024 року -24153 гривень(зростання на 25,6% відповідно).

"З огляду на дані сайту www.work.ua ця тенденція триває і надалі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, основними стимулюючими чинниками впливу на рівень оплати праці були: зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів.

Зменшення кількості працівників

За даними Мінекономіки, у лютому 2025 року кількість застрахованих осіб (найманих працівників), була на 143 тис. осіб меншою за показники лютого 2024 року, що пов’язано, також, із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів.

Крім того, кількість працівників була на 782 тис. осіб менше лютого 2021 року (до повномасштабного вторгнення РФ), що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.