В уряді пояснили, що означатиме запровадження накопичувальної пенсії

"Обов'язковим платежем буде 9% від зарплати", - сказала вона.

За її словами, ці відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

Жолнович повідомила, що відраховувати можна і більше. "Сплачуєте добровільно більше, очевидно, і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно врегулювати, скільки вона буде сплачувати на накопичення, і потім вираховувати той свій відсоток", - сказала вона.

Міністерка розповіла, як працює пенсійна система, та що таке коефіцієнт заміщення.

"Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя, усереднюємо. І потім з цієї суми сплачуємо певні внески, щоб на старість забезпечити собі якійсь відсоток від цієї суми. Бо зрозуміло, що коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення - це те, який відсоток від сплачених внесків, від заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини", - сказала вона.

Жолнович повідомила, що "40% від середнього по життю заробітку - це наша гарантія для солідарної системи"

"Це велика гарантія, бо якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% - це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити", - сказала Жолнович.

Як зазначила міністерка, "І другі 20% плюс від тієї ж середньожиттєвої заробітної плати, як мінімум, ми гарантуємо, якщо буде накопичувальна пенсійна система".