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В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії

Україна, Понеділок 27 січня 2025 12:06
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В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії Фото: Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час пресконференції, яка транслювалася на Youtube.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів", - сказав вона.

Жолнович висловила переконання, що "в рамках найближчих місяців він (проєкт, - ред.) буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку".

За її словами, під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

"Тому: в цьому році законодавство, розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, з 26 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - сказала міністрка.

Раніше Мінсоцполітики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та систему балів за страхові внески.

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