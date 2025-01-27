В правительстве пояснили, что будет означать введение накопительной пенсии

"Обязательным платежом будет 9% от зарплаты", - сказала она.

По ее словам, эти отчисления позволят получить на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. Остальные 20% будут идти из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

Жолнович сообщила, что отчислять можно и больше. "Платите добровольно больше, очевидно, и покрытие будет больше. Но это уже возможность человека самостоятельно урегулировать, сколько он будет платить на накопление, и потом высчитывать тот свой процент", - сказала она.

Министр рассказала, как работает пенсионная система, и что такое коэффициент замещения.

"Мы с вами зарабатываем какую-то сумму денег, например 20 тысяч гривен или 30 тысяч гривен в течение жизни, усредняем. И потом с этой суммы платим определенные взносы, чтобы на старость обеспечить себе какой-то процент от этой суммы. Потому что понятно, что когда выходишь на пенсию, твоя пенсия не равна твоей заработной плате. Коэффициент замещения - это то, какой процент от уплаченных взносов, от заработной платы мы гарантируем или хотим гарантировать для каждого человека", - сказала она.

Жолнович сообщила, что "40% от среднего по жизни заработка - это наша гарантия для солидарной системы"

"Это большая гарантия, потому что если сегодня с каждой зарплаты вы платите непосредственно в пенсионный фонд почти 19%, то гарантия в 40% - это прирост вдвое этой суммы, это хорошая гарантия, и она определена европейскими регламентами, и поэтому мы к ней стремимся приблизиться. Сегодня такое покрытие, к сожалению, у подавляющего большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это недостаточно, мы это понимаем и думаем над тем, как бы его повысить", - сказала Жолнович.

Как отметила министр, "И вторые 20% плюс от той же среднежизненной заработной платы, как минимум, мы гарантируем, если будет накопительная пенсионная система".