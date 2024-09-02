В уряді пояснили, чи буде Україна добиватися запрошення в НАТО у 2025 році

Україна буде добиватися запрошення до НАТО ще до саміту Альянсу, який у 2025 році пройде в Гаазі. Це рішення може бути ухвалене у будь-який час, незалежно від саміту.

"Ми будемо це робити раніше (до саміту, - ред.), тому що 1 жовтня заступає на посаду новий генеральний секретар НАТО, його перший візит в Україну, безумовно, буде присвячений політичному рішенню", - сказала вона.

Стефанішина звернула увагу на те, що після запрошення країни в НАТО відбувається ратифікація протоколів про приєднання. Це має бути 32 рішення парламенту або уряду або президента кожної країни. "І ми бачили цей процес для Швеції, для Фінляндії. Фінляндія пройшла це одномоментно, це таке фінляндське диво, але Швеції на шляху до цієї ратифікації довелось впровадити низку дуже важких рішень і не тільки це стосувались змін до законодавства", - пояснила віцепрем'єрка.

За її словами, запрошення - це серйозний намір говорити про майбутнє. "І, звичайно, ми це питання не знімаємо з порядку денного і так само, як каже президент, воно буде на порядку денному настільки, скільки потрібно для ухвалення рішення", - сказала вона.

Однак, так само запрошення - це рішення, яке може бути ухвалене в будь-який момент, незалежно від саміту, додала Стефанішина.

"Питання членства України в НАТО не буде зніматись з порядку денного, тому що самі союзники визначили, що цей шлях незворотній. І питання євроатлантичних прагнень України завжди було в порядку денному на всіх зустрічах на всіх рівнях з колегами зі США, і з української сторони це не зміниться. Я вважаю, що питання запрошення України до НАТО - це є сам по собі елемент стримування російської агресії", - розповіла віцепрем'єрка.