UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В уряді Польщі пообіцяли знайти тих, хто розсипає українське зерно

Фото: глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Польщі обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно. Варшава вважає такі дії "неприпустимими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського в ефірі "Польського радіо".

Міністр назвав фермерів, які висипають українське зерно, "злочинцями". 

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані.

Політик пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".

Кєрвінський також спростував інформацію, що нібито вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями, мають проблеми на кордоні. Він наголосив, що вони "нормально проходять".

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно. У Польщі утилізують розсипане на кордоні українське зерно.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПольща