В уряді Польщі пообіцяли знайти тих, хто розсипає українське зерно

Міністр назвав фермерів, які висипають українське зерно, "злочинцями".

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані.

Політик пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".

Кєрвінський також спростував інформацію, що нібито вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями, мають проблеми на кордоні. Він наголосив, що вони "нормально проходять".

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно. У Польщі утилізують розсипане на кордоні українське зерно.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.