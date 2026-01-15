В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

"Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені", – додав він.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої ​​угоди про обмін військовими технологіями.

Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.