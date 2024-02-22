В уряді Польщі готують відповідь на пропозицію Зеленського щодо зустрічі на кордоні

В уряді Польщі готують відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі на кордоні. Ймовірно, відповідь буде вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єра, міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського в ефірі Polsat News.

"Такі рішення приймає прем'єр-міністр. Остаточне рішення має бути прийняте сьогодні, у нас зустріч. У другій половині дня дізнаємося. Діалог між Польщею, Брюсселем і Києвом, наприклад, у випадку фермерів, має підтримуватися", - сказав він.

Польський міністр додав, що прем'єр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва обговорював зустріч на рівні урядів.

Гавковський також прокоментував, чи може бути введене повне ембарго на імпорт українських товарів. На його думку, польські виробники можуть мати проблеми у разі ухвалення такого рішення.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

В адміністрації Дуди заявили, що підтримують ідею зустрічі, але не готові відповісти, чи буде президент та чи пройде ця зустріч на кордоні.