В правительстве Польши готовят ответ на предложение Зеленского о встрече на границе

В правительстве Польши готовят ответ на предложение президента Владимира Зеленского о встрече на границе. По всей вероятности, ответ будет уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского в эфире Polsat News.

"Такие решения принимает премьер-министр. Окончательное решение должно быть принято сегодня, у нас встреча. Во второй половине дня узнаем. Диалог между Польшей, Брюсселем и Киевом, например, в случае фермеров должен поддерживаться", - сказал он.

Польский министр добавил, что премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев обсуждал встречу на уровне правительств.

Гавковский также прокомментировал, может ли быть введено полное эмбарго на импорт украинских товаров. По его мнению, польские производители могут испытывать проблемы в случае принятия такого решения.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

В администрации Дуды заявили, что поддерживают идею встречи, но не готовы ответить, будет ли президент и пройдет ли эта встреча на границе.