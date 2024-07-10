В уряді погіршили очікування щодо зростання економіки України у 2024 році

Як зазначається в повідомленні, Основні прогнозні макропоказникі економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки було схвалено постановою Кабінету міністрів України від 28.06.2024 №780.

Прогноз розроблено Міністерством економіки України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

В процесі розроблення прогнозу, враховуючи уточнення статистичних даних, появу нових даних, зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, був уточнений 2024 рік, як база для розрахунку.

Відповідно за підсумком 2024 року очікується: