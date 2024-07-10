В правительстве ухудшили ожидания роста экономики Украины в 2024 году

Как отмечается в сообщении, основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы были одобрены постановлением Кабинета министров Украины от 28.06.2024 №780.

Прогноз разработан Министерством экономики Украины с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год, как база для расчета.

Соответственно, по итогам 2024 года ожидается: