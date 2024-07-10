В правительстве ухудшили ожидания роста экономики Украины в 2024 году

Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы были одобрены постановлением Кабинета министров Украины от 28.06.2024 №780.
Прогноз разработан Министерством экономики Украины с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.
В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год, как база для расчета.
Соответственно, по итогам 2024 года ожидается:
Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.
Кроме того, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре. МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшен до 5%.