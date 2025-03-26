В уряді Німеччини зробили заяву щодо повернення РФ до системи SWIFT

Уряд Німеччини не знає про якісь зміни санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, про повернення РФ до банківської системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання про цю проблему на регулярній прес-конференції в Берліні, речник німецького уряду сказав, що штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, що означає, що вона підпорядковується законодавству ЄС. "Мені невідомо про будь-які спроби в Європі скасувати ці санкції (щодо SWIFT, - ред) ", - додав він.