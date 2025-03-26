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В правительстве Германии сделали заявление о возвращении РФ в систему SWIFT

Украина, Среда 26 марта 2025 14:57
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В правительстве Германии сделали заявление о возвращении РФ в систему SWIFT Фото: в правительстве Германии сделали заявление относительно возвращения РФ в систему SWIFT (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Германии не знает о каких-то изменениях санкций ЕС против России. В частности, о возвращении РФ в банковскую систему SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос об этой проблеме на регулярной пресс-конференции в Берлине, представитель немецкого правительства сказал, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, что означает, что она подчиняется законодательству ЕС.

"Мне неизвестно о каких-либо попытках в Европе отменить эти санкции (в отношении SWIFT, - ред)", - добавил он.

Что известно о смягчении санкций против РФ

Недавно Россия призвала Запад смягчить санкции. Среди условий - восстановление связей с системой SWIFT. Эти условия, в том числе и снятие санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, являются условиями для прекращения огня в Украине.

Напомним, блокировка системы SWIFT для российских банков - одна из санкционных мер против России, введенная Евросоюзом и НАТО, направленная на ослабление экономики страны и остановку ее вторжения в Украину.

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