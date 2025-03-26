В правительстве Германии сделали заявление о возвращении РФ в систему SWIFT

Правительство Германии не знает о каких-то изменениях санкций ЕС против России. В частности, о возвращении РФ в банковскую систему SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос об этой проблеме на регулярной пресс-конференции в Берлине, представитель немецкого правительства сказал, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, что означает, что она подчиняется законодательству ЕС. "Мне неизвестно о каких-либо попытках в Европе отменить эти санкции (в отношении SWIFT, - ред) ", - добавил он.