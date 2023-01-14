В правительстве Германии выступили против создания трибунала ООН для России
Министр юстиции Германии Марк Бушман скептически высказался по поводу создания спецтрибунала ООН для расследования агрессии России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine.
По мнению Бушмана, создание спецтрибунала при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага), который он считает действительно "достижением".
"Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только что-то произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал", - сказал он.
Бушман также рассказал, что позиция федерального правительства по поводу создание трибунала еще не определена.
"Мы проводим эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, уже проводящие расследование", - рассказал министр.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять отдельную резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Позже в МИД Украины заявили, что резолюцию о создании трибунала ООН для расследования преступления агрессии России планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.
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