В правительстве Германии выступили против создания трибунала ООН для России

Министр юстиции Германии Марк Бушман скептически высказался по поводу создания спецтрибунала ООН для расследования агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine .

По мнению Бушмана, создание спецтрибунала при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага), который он считает действительно "достижением".

"Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только что-то произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал", - сказал он.

Бушман также рассказал, что позиция федерального правительства по поводу создание трибунала еще не определена.