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В правительстве Германии выступили против создания трибунала ООН для России

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Суббота 14 января 2023 10:57
В правительстве Германии выступили против создания трибунала ООН для России Фото: в правительстве Германии выступили против создания трибунала ООН для России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр юстиции Германии Марк Бушман скептически высказался по поводу создания спецтрибунала ООН для расследования агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

По мнению Бушмана, создание спецтрибунала при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага), который он считает действительно "достижением".

"Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только что-то произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал", - сказал он.

Бушман также рассказал, что позиция федерального правительства по поводу создание трибунала еще не определена.

"Мы проводим эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, уже проводящие расследование", - рассказал министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять отдельную резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Позже в МИД Украины заявили, что резолюцию о создании трибунала ООН для расследования преступления агрессии России планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.

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