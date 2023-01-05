В уряді Німеччини уточнили, від чого залежить постачання зброї Україні

Німеччина завжди коригуватиме свої поставки зброї Україні, виходячи з "потреб на полі бою", заявив віце-канцлер, міністр економіки Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian .

"Ми не перестанемо постачати зброю в Україну... Ми завжди коригуватимемо наші поставки під потреби поля бою", - сказав Хабек.

Його заява прозвучала наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон сказав президенту Володимиру Зеленському, що його уряд направить легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для допомоги у війні проти Росії.