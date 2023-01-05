В правительстве Германии уточнили, от чего зависят поставки оружия Украине

Германия всегда будет корректировать свои поставки оружия Украине, исходя из "потребностей на поле боя", заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Gardian.

"Мы не перестанем поставлять оружие в Украину... Мы всегда будем корректировать наши поставки под нужды поля боя", - сказал Хабек. Его заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал президенту Владимиру Зеленскому, что его правительство направит легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC для помощи в войне против России.