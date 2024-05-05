В уряді Німеччини хочуть обговорити, що робити з українськими чоловіками

"Це може також включати допомогу в забезпеченні того, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути залучені до війни", - сказав Посек в інтерв'ю німецькому телебаченню.

За словами політика, у питанні щодо українських чоловіків виникає дилема, оскільки потрібно підтримати обороноздатність України, але водночас Німеччина хоче залишатися безпечним притулком для біженців.

Коментуючи обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном, які запровадило Міністерство закордонних справ України, Посек зауважив, що не бачить шансів, що Німеччина буде видавати якусь власну заміну протермінованих паспортів.

"Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою", - пояснив він.

Як повідомляє німецьке телебачення, федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками у вівторок, 7 травня. Федеральні землі хочуть, щоб Берлін ухвалив якесь загальнонаціональне рішення.