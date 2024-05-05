В уряді Німеччини хочуть обговорити, що робити з українськими чоловіками

Міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен Роман Посек не виключив можливість того, що Німеччина може допомогти Україні з поверненням військовозобов'язаних чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
"Це може також включати допомогу в забезпеченні того, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути залучені до війни", - сказав Посек в інтерв'ю німецькому телебаченню.
За словами політика, у питанні щодо українських чоловіків виникає дилема, оскільки потрібно підтримати обороноздатність України, але водночас Німеччина хоче залишатися безпечним притулком для біженців.
Коментуючи обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном, які запровадило Міністерство закордонних справ України, Посек зауважив, що не бачить шансів, що Німеччина буде видавати якусь власну заміну протермінованих паспортів.
"Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою", - пояснив він.
Як повідомляє німецьке телебачення, федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками у вівторок, 7 травня. Федеральні землі хочуть, щоб Берлін ухвалив якесь загальнонаціональне рішення.
Після ухвалення українським парламентом закону про мобілізацію МЗС запровадило тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків.
Підставою для цього кроку стало те, що ухвалений закон передбачає зміни у правилах надання консульських послуг чоловікам, зокрема, вони повинні мати при собі військово-облікові документи. З повним переліком змін для чоловіків за кордоном в законі про мобілізацію можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
Тож МЗС вирішило припинити надавати консульські послуги чоловікам, поки не приведе власні нормативні акти у відповідність новому законодавству. Крім того, МЗС розвіяло цілу низку міфів, які виникли довкола цього рішення.
Після цього в Польщі та Литві заговорили про можливість допомогти Україні з повернення військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону. Проте віце-прем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що Україна не планує примусово повертати чоловіків з-за кордону.
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