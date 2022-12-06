В уряді назвали умови для чергової девальвації гривні

Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я не бачу потреби у черговій девальвації центрального банку", - сказав Буца на заході Bloomberg.
За його словами, курс "на вулиці" зараз відхилився на 10% від офіційного фіксованого курсу Національного банку.
Буца зазначив, що у разі відхилення курсу на велику величину НБУ можливо буде "потрібно подумати про це".
Нагадаємо, НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс на рівні 29,25 гривні за долар. З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25%, підвищивши курс до 36,57 гривні.
Голова Національного банку України Андрій Пишний поки що не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара
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