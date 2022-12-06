В уряді назвали умови для чергової девальвації гривні

"Я не бачу потреби у черговій девальвації центрального банку", - сказав Буца на заході Bloomberg.

За його словами, курс "на вулиці" зараз відхилився на 10% від офіційного фіксованого курсу Національного банку.

Буца зазначив, що у разі відхилення курсу на велику величину НБУ можливо буде "потрібно подумати про це".

Нагадаємо, НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс на рівні 29,25 гривні за долар. З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25%, підвищивши курс до 36,57 гривні.