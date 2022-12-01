Голова НБУ відповів, чи є підстави для зміни фіксованого курсу гривні до долара

Голова Національного банку України Андрій Пишний наразі не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара. Крім того, відмова від фіксації курсу поки передчасна.

"Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним. Це не означає, що поточна прив’язка - це назавжди. Рано чи пізно ми повернемося і до плаваючого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "фіксований курс - це теж відхід від ринкових принципів, але з іншого боку - вимушена річ.

"Плаваючий курс та інфляційне таргетування - те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую. Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму", - повідомив Пишний.

За його словами, спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. "І я її підтримую", - додав він.