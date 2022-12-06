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В правительстве назвали условия для очередной девальвации гривны

Фото: курс доллара пока колеблется в допустимых пределах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не вижу необходимости в очередной девальвации центрального банка", - сказал Буца на мероприятии Bloomberg.

По его словам, курс "на улице" в настоящее время отклонился на 10% от официального фиксированного курса Национального банка.

Буца отметил, что в случае отклонения курсу на большую величину НБУ, возможно будет "нужно подумать об этом".

Напомним, НБУ с 24 февраля установил фиксированный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25%, повысив курс до 36,57 гривен.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару

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