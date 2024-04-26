В уряді назвали причини зростання зарплат в Україні

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

Як зазначили в Мінекономіки, починаючи з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість у 2023 році так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.