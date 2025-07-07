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В уряді хочуть змінити порядок індексації пенсії

Фото: Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який запроваджує єдиний формат індексації пенсій в Україні. Прив'язку спеціальних пенсій до зростання зарплат буде скасовано.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час ефіру з ЦЕС.

"Коли ми обраховану пенсію переводимо на рівень інфляції - оновлюємо, осучаснюємо - але за єдиними стандартами, єдиними правилами", - сказала вона.

Міністр нагадала, що для людей, які отримують пенсії за спеціальними законами, передбачена додаткова пільга - індексація на рівень інфляції, яка є для всіх.

"Я вважаю, насправді, зовсім беззмістовна. Коли людина, яка вже там 10-15 років пенсіонер, має право звернутися, щоби їй повністю перерахували пенсію і обрахували її від заробітку людини, яка сьогодні працює на подібній посаді", - сказала Жолнович.

На її думку, це нонсенс. "Тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються. Беремо ДСНС. Так, навіть ДСНС 20 років назад і тепер — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. А сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають", - пояснила міністр.

За її словами, це неможливо поєднувати. "Неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі", - додала Жолнович.

 

 

Індексація пенсій

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій уже зараз. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

В останньому меморандумі з МВФ йдеться про те, що в Україні "буде скасовано прив'язку спеціальних пенсій до зростання зарплат".

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