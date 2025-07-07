В уряді хочуть змінити порядок індексації пенсії

"Коли ми обраховану пенсію переводимо на рівень інфляції - оновлюємо, осучаснюємо - але за єдиними стандартами, єдиними правилами", - сказала вона.

Міністр нагадала, що для людей, які отримують пенсії за спеціальними законами, передбачена додаткова пільга - індексація на рівень інфляції, яка є для всіх.

"Я вважаю, насправді, зовсім беззмістовна. Коли людина, яка вже там 10-15 років пенсіонер, має право звернутися, щоби їй повністю перерахували пенсію і обрахували її від заробітку людини, яка сьогодні працює на подібній посаді", - сказала Жолнович.

На її думку, це нонсенс. "Тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються. Беремо ДСНС. Так, навіть ДСНС 20 років назад і тепер — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. А сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають", - пояснила міністр.

За її словами, це неможливо поєднувати. "Неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі", - додала Жолнович.