В правительстве хотят изменить порядок индексации пенсии

"Когда мы рассчитанную пенсию переводим на уровень инфляции - обновляем, осовремениваем - но по единым стандартам, единым правилам", - сказала она.

Министр напомнила, что для людей, которые получают пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота - индексация на уровень инфляции, которая действует для всех.

"Я считаю, на самом деле, совсем бессодержательная. Когда человек, который уже там 10-15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и обсчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности", - сказала Жолнович.

По ее мнению, это нонсенс: "Потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются. Берем ГСЧС. Да, даже ГСЧС 20 лет назад и теперь - это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад - это максимум марширование по плацу. А сегодня - это когда люди из окопов не вылезают", - пояснила министр.

По ее словам, это невозможно совмещать. "Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который есть в окопе", - добавила Жолнович.