В уряді хочуть відмовитися від головного показника для соціальних виплат

У Мінсоцполітики пропонують відмовитися від показника прожиткового мінімуму, від якого зараз залежать розміри соціальних виплат.
Про це сказала перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Свобода".
Марчак нагадала, що зараз законом встановлено декілька розмірів прожиткових мінімумів (для працездатних, для дітей, для пенсіонерів).
"Але ці розміри, на жаль, достатньо сильно, якщо м’яко казати, дипломатично кажучи, відрізняються від фактичного рівня прожиткового мінімуму, який ми бачимо відповідно до наших розрахунків", - сказала вона.
За її словами, зараз "фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні в два рази більшим, ніж те, що встановлено законом".
На думку чиновниці, це означає, що потрібно реформувати сам показник прожиткового мінімуму.
"Є законодавча ініціатива, зареєстрована в парламенті. Але ми розуміємо, що процес трансформації законодавчо встановленого прожиткового мінімуму буде тривалим. І тому зараз ми пропонуємо на даному етапі від нього відв’язатися", - сказала Марчак
Марчак розповила, що потрібно використовувати інший показник, який буде індикатором того, що родина потрапила чи не потрапила за межу бідності.
"У європейських країнах воно працює так. Є певний бенчмарк - наприклад, 7 000 гривень, грубо кажучи. І якщо сукупний дохід на одну особу в родині нижчий за цей показник, то це означає, що ця людина фінансово не витягує. Їй потрібно допомогти", - сказала вона.
Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом є, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я та освіти.
У 2024 році Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму та інші соціальні стандарти на 2025-2027 роки.
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму на рівень прогнозованої інфляції.
Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Його пропонують підвищити:
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