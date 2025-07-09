В правительстве хотят отказаться от главного показателя для социальных выплат

В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума, от которого сейчас зависят размеры социальных выплат.
Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радіо Свобода".
Марчак напомнила, что сейчас законом установлено несколько размеров прожиточных минимумов (для трудоспособных, для детей, для пенсионеров).
"Но эти размеры, к сожалению, достаточно сильно, если мягко говорить, дипломатично говоря, отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который мы видим в соответствии с нашими расчетами", - сказала она.
По ее словам, сейчас "фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере в два раза больше, чем то, что установлено законом".
По мнению чиновницы, это означает, что нужно реформировать сам показатель прожиточного минимума.
"Есть законодательная инициатива, зарегистрированная в парламенте. Но мы понимаем, что процесс трансформации законодательно установленного прожиточного минимума будет длительным. И поэтому сейчас мы предлагаем на данном этапе от него отвязаться", - сказала Марчак
Марчак рассказала, что нужно использовать другой показатель, который будет индикатором того, что семья попала или не попала за черту бедности.
"В европейских странах оно работает так. Есть определенный бенчмарк - например, 7 000 гривен, грубо говоря. И если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, то это означает, что этот человек финансово не вытягивает. Ему нужно помочь", - сказала она.
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования.
В 2024 году Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума и другие социальные стандарты на 2025-2027 годы.
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума на уровень прогнозируемой инфляции.
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Его предлагают повысить:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.