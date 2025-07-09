В правительстве хотят отказаться от главного показателя для социальных выплат

Марчак напомнила, что сейчас законом установлено несколько размеров прожиточных минимумов (для трудоспособных, для детей, для пенсионеров).

"Но эти размеры, к сожалению, достаточно сильно, если мягко говорить, дипломатично говоря, отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который мы видим в соответствии с нашими расчетами", - сказала она.

По ее словам, сейчас "фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере в два раза больше, чем то, что установлено законом".

По мнению чиновницы, это означает, что нужно реформировать сам показатель прожиточного минимума.

"Есть законодательная инициатива, зарегистрированная в парламенте. Но мы понимаем, что процесс трансформации законодательно установленного прожиточного минимума будет длительным. И поэтому сейчас мы предлагаем на данном этапе от него отвязаться", - сказала Марчак

Как в Европе

Марчак рассказала, что нужно использовать другой показатель, который будет индикатором того, что семья попала или не попала за черту бедности.

"В европейских странах оно работает так. Есть определенный бенчмарк - например, 7 000 гривен, грубо говоря. И если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, то это означает, что этот человек финансово не вытягивает. Ему нужно помочь", - сказала она.