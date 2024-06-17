В Кабмине готовят важное решение для сокращения продолжительности отключений света
Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других. Решение будет принято уже завтра.
Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Киев 24.
"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно, это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - сказал он.
По его словам, это позволит расширить круг охватываемых графиками потребителей и уменьшить продолжительность таких отключений.
"Я ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - добавил Бойко.
Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что в Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключениям. По его словам, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.
В "Укрэнерго" ранее объясняли, что разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в городах обусловлены количеством критической инфраструктуры.