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Уряди ЄС хочуть зменшити свою залежність від Китаю на тлі його зближення з РФ, - Politico

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П'ятниця 24 березня 2023 16:41
Уряди ЄС хочуть зменшити свою залежність від Китаю на тлі його зближення з РФ, - Politico Фото: Уряди ЄС хочуть зменшити свою залежність від Китаю (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Уряди ЄС розробляють плани щодо обмеження своєї залежності від Китаю щодо критично важливої сировини, такої як літій для акумуляторів електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Навіть без військової ескалації зростає напруженість між Китаєм та країнами Заходу з питань безпеки та торгівлі", - йдеться у матеріалі.

Politico зазначає, що в останні тижні низка європейських урядів наклала обмеження на соціальну мережу TikTok, що належить Китаю, на тлі побоювань, що домінування Пекіна в галузі технологій становить загрозу безпеці для країн Заходу.

"Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили занепокоєння щодо можливості надання Китаєм конкретної підтримки Росії", - повідомляє видання.

Лідери ЄС висловлюють побоювання з приводу тісніших зв'язків РФ і Китаю. Проте у Євросоюзі немає єдиної думки про те, чи повинен блок загалом прийняти новий підхід до Китаю. Саме тому уряди ЄС розробляють плани щодо обмеження своєї залежності від Китаю щодо критично важливої сировини.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією. За його словами, Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським.

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