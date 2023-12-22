Кабмин освободил от налогов импортные беспилотники, радиостанции и антидроновые ружья

Кабинет министров продлил срок освобождения от импортных пошлин и налога на добавленную стоимость на широкого спектра продукции, необходимой для оборонных возможностей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Сегодня продолжаем освобождение от НДС и пошлины до 1 января 2025 года на следующие категории товаров: беспилотники, оптические прицелы, прицелы ночного видения, монокуляры и бинокуляры, переносные радиостанции, антидроновые ружья и многое другое", - написал он.

По его словам, все это нужно, чтобы еще лучше обеспечить наши силы безопасности и обороны.

Освобождение от налогов военной продукции

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов.

В ноябре Рада приняла закон, которым продолжается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

Кроме того, в мае Рада поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.