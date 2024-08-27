Уряд зобов’язав подавати інформацію про домашніх працівників до податкової

Згідно з документом, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства чи фізичною особою або резидентом Дія Сіті до Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника ЄСВ, а фізичною особою, яка уклала трудовий договір з домашнім працівником, - за її податковою адресою (місцем проживання).

Постанова набирає чинності разом із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників", тобто з 24 серпня 2024 року.

Новий закон

Ухваленим Верховною Радою 25 квітня 2024 року законом доповнено КЗпП новою главою "Праця домашніх працівників", якою визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та визначаються відомості, які обов’язково мають міститися у трудовому договорі.

Зокрема, з домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення до податкової.

Згідно новим законом, домашні працівники користуються всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, у тому числі на безпечні та здорові умови праці (специфіка визначається нормами КЗпП). Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. Сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.

Гіг-контракт - це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує в собі ознаки трудового та цивільно-правового договору. Це система роботи, коли співробітників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проекти, де вони у визначені строки вирішують поставлені задачі.