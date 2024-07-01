Податкова отримає інформацію про домашніх працівників

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку повідомлення Державній податковій службі про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Проект розроблений на виконання закону України № 3680 від 25 квітня 2024 року щодо регулювання праці домашніх працівників.

Проектом акта пропонується додати можливість подання фізичними особами, які уклали трудовий договір з домашніми працівниками, повідомлення про прийняття домашнього працівника на роботу до Державної податкової служби за формою визначеною цією постановою.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, законом № 3680 доповнено КЗпП новою главою "Праця домашніх працівників", якою визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та визначаються відомості, які обов’язково мають міститися у трудовому договорі.

Зокрема, з домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення до податкової.

Новий закон

Нагадаємо, згідно новим законом, домашні працівники користуються всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, у тому числі на безпечні та здорові умови праці (специфіка визначається нормами КЗпП). Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. Сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.