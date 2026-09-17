Уряд змінив правила виплат ВПО: кому продовжать допомогу автоматично

Постанова вносить зміни до порядку надання допомоги на проживання ВПО, затвердженого ще у березні 2022 року.

Тепер допомогу тим, хто отримував виплати до 31 серпня 2026 року, можуть продовжити автоматично ще на один шестимісячний період - за умови, що людина відповідає критеріям порядку.

Окремо визначено, що на наступний шестимісячний період автоматично продовжується допомога дітям, виплату на яких призначено без урахування доходів батьків.

Норми постанови застосовуються з 1 вересня 2026 року.