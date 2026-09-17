Правительство изменило правила выплат ВПО: кому продолжат помощь автоматически

Постановление вносит изменения в порядок предоставления помощи на жительство ВПО, утвержденного еще в марте 2022 года.

Теперь помощь тем, кто получал выплаты до 31 августа 2026, могут продлить автоматически еще на один шестимесячный период - при условии, что человек отвечает критериям порядка.

Отдельно определено, что на следующий шестимесячный период автоматически продлевается помощь детям, выплата на которых назначена без учета доходов родителей.

Нормы постановления используются с 1 сентября 2026 года.